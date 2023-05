20 Minuten: Nunzia Barral wird Head of Marketing

Auf den 1. August 2023 übernimmt Nunzia Barral als Head of Marketing die Leitung sämtlicher Marketing-Aktivitäten für die 20-Minuten-Gruppe, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies umfasst Kreation und Ausspielung von Lesermarketing-Kampagnen, sämtliche Aktivitäten zur Gewinnung neuer registrierter Nutzerinnen und Nutzer (My 20 Minuten), die Medien- und Event-Partnerschaften sowie das Branding für die 20-Minuten-Gruppe. Unterstützt wird sie von einem vierköpfigen Team in der Deutsch- und Westschweiz.

Barral ist eine erfahrene Marketingfachfrau und Projektmanagerin. Sie begann ihre Karriere bei Swatch in der Abteilung Marketing und Events. Später zog es sie von der Uhren- in die Musikwelt, wo sie unter anderem für Sony Music und das Montreux Jazzfestival in der Promotion verschiedener Künstler sowie für die Festival-Programmierung des Montreux Jazz Café zuständig war. 2005 wechselte sie ins Medienhaus Edipresse (heute Teil von Tamedia/TX Group), wo sie als Marketingleiterin für die Lancierung der Gratiszeitung Le Matin Bleu verantwortlich zeichnete. Später übernahm sie die Marketingleitung für Le Matin sowie 20 minutes. Gleichzeitig ist sie aktuell als Business Managerin für die Bereiche E-Commerce, Leserreisen, Merchandising und Clubkarten für die Bezahlmedien von Tamedia tätig. Das Marketing der 20-Minuten-Gruppe wird neu gesamthaft dem Geschäftsbereich Commercial Content unter der Leitung von Annina Flückiger angesiedelt.

Die Neuaufstellung wurde notwendig, nachdem Sabrina Garrn, Head of Cooperations, Events & Entertainment und Franziska Wiesner, Head of Marketing & Communications entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen. Sabrina Garrn wechselt auf den 10. Juli 2023 als Leiterin Sponsoring und Events zum Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Garrn hat erfolgreich zum Auf- und Ausbau des Live-Charakters der Marke 20 Minuten beigetragen, in dem sie verschiedene Event-Formate, wie das 20 Minuten-Festival, lanciert und in ihren sechs Jahren im Unternehmen rund 200 Partnerschaften aufgebaut und betreut hat.

Franziska Wiesner verlässt das Unternehmen Ende Juni, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wo es sie hinzieht, ist aktuell noch offen. Wiesner hat in den vergangenen vier Jahren das digitale Marketing von 20 Minuten aufgebaut, Strategie und Umsetzung des Memberprogramms «My 20 Min» mitverantwortet sowie unzählige Kampagnen für die 20-Minuten-Gruppe konzipiert und umgesetzt.

Annina Flückiger, Chief Commercial Content Officer: «Ich freue mich, dass wir mit Nunzia Barral intern eine hervorragende neue Besetzung für die Position als Head of Marketing gewinnen konnten. Sie wird mit ihrer breiten Erfahrung und ihrem umfassenden Wissen im Bereich Marketing, Medien und E-Commerce zur Weiterentwicklung unserer Markenwelt vorantreiben. Ich danke Sabrina Garrn und Franziska Wiesner für den langjährigen und erfolgreichen Einsatz und wünsche den beiden sowie Nunzia Barral viel Erfolg für die Zukunft!» (pd/wid)