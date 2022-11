Corriere del Ticino: NZZone übernimmt Printvermarktung exklusiv

Ab 1. Januar 2023 übernimmt NZZone, die Vermarktungsorganisation der NZZ, die exklusive Vermarktung der Printprodukte der Corriere del Ticino-Gruppe im nationalen Werbemarkt, heisst es in einer Mitteilung. Bereits seit 2019 vermarktet der Digital-Advertising-Spezialist Audienzz die zugehörigen Digitalprodukte. Zusammen mit dem Vermarktungsmandat von Le Temps biete NZZone künftig Premium-Werbeumfelder im Bereich Print für den gesamten deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Markt an, schreibt die NZZ.

Neben der Tageszeitung Corriere del Ticino, dem Sonntagstitel La Domenica und der Wochenzeitschrift Illustrazione Ticinese wird ab 2023 auch das Luxus- und Lifestyle-Magazin Z von der Falkenstrasse aus einmal pro Quartal ins Tessin verlängert und der Samstagsausgabe des Corriere beigelegt.

Zusammen mit dem im Sommer bereits kommunizierten Mandat für Le Temps bieten Audienzz und NZZone damit nun ein nationales Angebot im Bereich der Premium-Publikationen an: Corriere del Ticino im Tessin, Le Temps in der Romandie und alle Titel des Mutterhauses NZZ in der Deutschschweiz und im gesamten deutschsprachigen Raum.

«Wir freuen uns sehr über den Zuwachs aus der Sonnenstube der Schweiz und der damit verbundenen Möglichkeit, unseren Kundinnen und Kunden ab dem kommenden Jahr eine Anlaufstelle für passende Werbeformate und Themenumfelder in allen drei Sprachregionen anbieten zu können», sagt Adrian Näf, Business Director von NZZone.

Francesco Parisi, Sales Director der zur Corriere del Ticino-Gruppe gehörenden MediaTi-Vermarktungsagentur, ergänzt: «Nachdem wir 2019 entschieden haben, für die Vermarktung unseres Digitalportfolios mit Audienzz zusammenzuarbeiten, ist dies nun der nächste Schritt zur Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Vision. Wir sind überzeugt, dass Werbekunden und Agenturen von dieser erweiterten Partnerschaft profitieren werden.» (pd/wid)