Rubmedia: Obst+Wein mit neuem Anzeigenverkauf

Publiziert am 10.11.2025

Bisher war Admedia für die Anzeigenverwaltung von Obst+Wein verantwortlich. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung hat der VPS nun Rubmedia als Vermarkterin ausgewählt. Der Chefredaktor Markus Matzner kommentiert den Wechsel gemäss einer Medienmitteilung folgendermassen: «Wir erhoffen uns von Rubmedia neue Impulse für die Werbevermarktung und einen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung der Publikationen.»

Obst+Wein ist das führende Fachmedium für die Deutschschweizer Obst- und Weinbaubranche und dient als offizielles Organ des Branchenverbands Deutschschweizer Wein (BDW). Das gedruckte Magazin mit einer Wemf-beglaubigten Auflage von 2100 Exemplaren erscheint 16 Mal jährlich.(pd/nil)