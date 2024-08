Mediaschneider Bern: Öffentliche Glückwünsche für Thorsten und Melissa

Publiziert am 12.08.2024

Die Jubiläumskampagne sei darauf ausgerichtet, die beiden Chefs zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem Agentur-Maskottchen auf Plakaten und in Print-Anzeigen zu überraschen, teilt Mediascheider Bern auf Anfrage mit.

So schickte der Bär Melissa Spycher auf ihrem Arbeitsweg von einem Plakat aus einen charmanten Morgengruss und wünschte ihr einen erfolgreichen Start in den Tag. Auf dem Rückweg am Abend verabschiedete er sie in den wohlverdienten Feierabend. Auch Thorsten Winkler erlebte eine besondere Überraschung, als ihm der Bär auf seinem Arbeitsweg zum Jubiläum gratulierte.





Die gezielt gewählten Platzierungen an Plakatstellen in der Stadt, ergänzt durch eine Präsenz in ausgewählten Printtiteln und Plakatstellen am Bahnhof Bern, wurden ermöglicht durch Spezialangebote von Goldbach Neo und Goldbach Premium Publishing, beides Partner von Mediaschneider Bern.



Die kleine Kampagne stehe für den Teamgeist, der bei Mediaschneider Bern herrscht und unterstreicht die Wertschätzung für langjährige Mitarbeiter, schreibt die Mediaagentur.



Nebst CEO Thorsten Winkler und COO Melissa Spycher, halten auch viele andere Mitarbeiter Mediaschneider Bern seit Jahren die Treue. Das sei in der schnelllebigen Mediabranche keine Selbstverständlichkeit, heisst es in der Mitteilung. Diese Beständigkeit spreche für die positive Arbeitskultur und die starke Verbundenheit innerhalb des Teams. (pd/nil)