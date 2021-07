ÖKK schreitet auf dem Weg der digitalen Transformation voran: Die im September 2020 einem Relaunch unterzogene Website, der optimierte Prämienrechner sowie die neu gestaltete ÖKK App, die beide ab Spätsommer 2021 zur Verfügung stehen, sollen ausgewertet und das Nutzererlebnis datenbasiert optimiert werden. Dazu hat sich die Krankenversicherung gemäss Mitteilung die Unterstützung der Zürcher Online-Marketing-Agentur Amazee Metrics gesichert. Amazee Metrics wird ein plattform-übergreifendes Tracking aufsetzen, das es ÖKK nicht nur ermöglicht, die Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen und ihr digitales Angebot stetig zu verbessern, sondern auch künftig datengetriebene Marketing-Kampagnen zu lancieren.

Amazee Metrics konnte sich hierfür im Agentur-Pitch von ÖKK gegen die Mitbewerbenden durchsetzen. «Besonders überzeugt hat uns die langjährige Expertise im Bereich Web-Analyse und Performance-Marketing. Beides ist für datenbasierte Entscheidungen im Marketing enorm wichtig» wird Matthias Hug, Berater Kommunikation bei ÖKK, in der Mitteilung zitiert. Denn, so Hug weiter, es sei wichtig zu verstehen, wie sich Nutzerinnen und Nutzer auf den digitalen Angeboten des Unternehmens verhalten und welche Werbemassnahmen gute Resultate erzielen würden. Nur so könne Nutzerinnen und Nutzern das bestmögliche Online-Erlebnis geboten und Kampagnen gezielt ausgesteuert werden.

Auch nach der Einführung des Trackings im Sommer 2021 soll Amazee Metrics für das Monitoring und laufende Optimierungen unterstützend zur Verfügung stehen. «Wir freuen uns auf eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Ziel, ÖKK auf ihrem Weg durch die digitale Transformation tatkräftig und umfassend zu begleiten», sagt Evelyn Thar, CEO von Amazee Metrics. (pd/lom)