Swissness: On darf Schweizerkreuz nutzen

Publiziert am 23.03.2026

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) lockerte die Praxis, wie die NZZ am Montag schreibt. Firmen, die in der Schweiz entwickeln, aber im Ausland produzieren, dürfen das Symbol demnach unter gewissen Bedingungen nutzen.

Die Schuhmarke On begrüsst die Praxispräzisierung. Diese sei Ausdruck eines zeitgemässen Verständnisses von Swissness und trage der Realität moderner Schweizer Wertschöpfung Rechnung, lässt die Medienstelle des Unternehmens gegenüber der Zeitung verlauten.

Die Anpassung kommt laut NZZ überraschend. Swissness Enforcement - die vom IGE und von Wirtschaftsverbänden getragen werde - habe jahrelang versucht, On von der Verwendung des Schweizerkreuzes abzubringen. (sda/spo)