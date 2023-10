Ex Libris: Online-Buchhändler verschenkt 12’000 Bücher

An 61 Plakatstellen in der Deutschschweiz wird Ex Libris vom 23. Oktober bis 5. November vertreten sein – und dies nicht nur mit Plakaten, sondern mit Bücherregalen. Darin befinden sich insgesamt rund 12’000 Bücher, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Passantinnen und Passanten dürfen sich ein Buch zum Schmökern aussuchen.

Bücher können auch zurückgestellt werden

«Die Bücher werden verschenkt – jede Person, die gerne liest oder ihre Liebe zum Lesen entdecken will, ist herzlich eingeladen, ein Buch mitzunehmen», erklärt Daniel Röthlin, Unternehmensleiter Ex Libris. Gelesene Bücher können auch wieder zurückgestellt werden, um weiteren Personen die Lektüre zu ermöglichen.

Für die Förderung von Lesen konnte Ex Libris namhafte Verlage begeistern. So machen etwa die DTV Verlagsgesellschaft, Ravensburger oder Pinguin bei der Aktion mit.

Das Angebot unterscheidet sich je nach Plakatstandort. So finde man zum Beispiel in der Nähe der Universität in St. Gallen Karriereratgeber, heisst es in einer Medienmitteilung.

Freudensprünge in der Bahnhofshalle

Um Lese-Begeisterte zusammenzubringen, schafft Ex Libris zudem vom 23. bis 25. Oktober am Zürcher Hauptbahnhof ein Leseparadies. Mitten in der grossen Bahnhofshalle können nicht nur Bücher gelesen, entdeckt und mitgenommen werden – sogar wortwörtliche Freudensprünge sind dank eines Trampolins möglich, heisst es . Besucherinnen und Besucher können sich zudem in einem riesigen Buch-Cover fotografieren lassen und so ihre Lesefreude für sich verewigen. Am Leseparadies im Bahnhof Zürich wirken weitere Migros-Töchter wie Micasa, Do it + Garden, Chocolat Frey und Coffee B mit. (pd/nil)