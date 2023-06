Migros: Online-Einkauf wird in Migros-App integriert

Die Migros App beheimatet seit dem 1. Juni 2023 alle Anwendungsmöglichkeiten an einem Ort. Neu können Kundinnen und Kunden direkt in der Migros App ihre Online-Einkäufe erledigen, heisst es in der Mitteilung. Um das gesamte Online-Angebot zu sehen, klickt man in der App auf den «Bestellen»-Tab und schon kann der bequeme Einkauf zu jeder Tages- und Nachtzeit losgehen.

«Die Zusammenführung von Online- und Filialeinkauf in der Migros App ist ein wichtiger Schritt zu einem einfacheren und nahtloseren Einkaufserlebnis für alle Migros-Kundinnen und -Kunden. Wir entwickeln die Migros App im engen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden stetig weiter mit dem Ziel, ihr tägliches Leben zu vereinfachen», wird Florian Vogler, Product Manager bei Migros Online, zitiert.

Kundinnen und Kunden können somit nun alle Funktionen bequem in einer App nutzen. Nebst der Möglichkeit Online einzukaufen, hält die Migros App weiterhin über aktuelle Aktionen auf dem Laufenden, hilft bei der Verwaltung von Einkaufslisten, der Nutzung von Cumulus-Vorteilen oder beim Aufbewahren von digitalen Stempelkarten und Kassenbons. Nicht zuletzt sind Tausende von Migusto-Rezepten zur Inspiration zu finden. (pd/wid)