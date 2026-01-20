Publiziert am 20.01.2026

Die Zusammenarbeit stützt sich gemäss Mitteilung auf Branchenkenntnis und Kundenzentrierung, um Markenbotschaften von Orell Füssli möglichst wirksam bei den Zielgruppen zu platzieren. OMD Schweiz will dafür massgeschneiderte Strategien mit lokalem Know-how und datenbasierter Optimierung einsetzen.

Orell Füssli und OMD Schweiz kündigen an, künftig gemeinsame Kampagnen zu realisieren, welche die Vielfalt des Buchhandels und das Leseerlebnis in den Mittelpunkt stellen. (pd/cbe)