Der Touring Club Schweiz setzt mit Erklärfilmen diverse Angebote in Szene. Seit Mai sind die ersten zwei Filme über die TCS Mitgliedschaft und den ETI Schutzbrief online präsent. Umgesetzt hat die Erklärvideos die Winterthurer Video-Marketing-Agentur StoryUp in Kooperation mit how2, wie es in einer Mitteilung heisst.



Das Ziel der Videos: informativ und unterhaltsam Produkte erklären und so den Anreiz zum Kauf steigern. Die 360-Grad-Einbindung von Videos auf allen relevanten Kanälen wird immer wichtiger. «Die Erklärvideos sind ein relevanter Bestandteil unserer Kampagnen und der Customer Journey. Sie sind vielseitig einsetzbar und ergänzen unsere weiteren Marketing-Massnahmen ideal», wird Dierk Schehrer, Leiter Marketing Touring Club Schweiz, zitiert.



















Für den TCS hat die Agentur laut eigenen Angaben einen eigenen Erklärvideo-Stil entwickelt. Die modernen und dynamischen Animationen mit aufbauenden Formen seien klar und auf das Wesentliche konzentriert. Das Storytelling sorge mit einer Mischung aus Unterhaltung und Information dafür, dass auch komplexere Angebote spielerisch dargestellt werden könnten. Die Einbindung der Videos auf allen Kanälen werde laufend optimiert.

Verantwortlich beim Touring Club Schweiz: Chiara De Simone (Marketing Manager), Alain Götschi (Marketing Manager); verantwortlich bei StoryUp: Stefan Huber (Geschäftsführer), Isabella Arcucci (Autorin); Produktion: how2; Tonmischung: Bloop. (pd/wid)