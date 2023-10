Schweiz Tourismus: Paolo Lunardi betreut Markt Japan

Weil die bisherige Marktleiterin Japan Sara Roloff Schweizer Tourismus per Ende Jahr verlassen wird, musste die Position neu besetzt werden. Nach einem intensiven Selektionsprozess habe nun Paolo Lunardi das Rennen gemacht, teilt Schweiz Tourismus mit.

Als Praktikant in New York angefangen

Der Tessiner hat die Tourismus- und Hotelfachschule in Bellinzona absolviert und begann seine berufliche Laufbahn 2009 bei Schweiz Tourismus als Praktikant in New York. Danach folgten verschiedene Stationen sowohl bei touristischen Partnern, so bei Ticino Turismo und Zürich Tourismus, als auch bei mehreren internationalen Niederlassungen von Schweiz Tourismus. Zuletzt war er auf dem Aussenposten in New York als «Head of Trade Relations».

Lunardi tritt seine neue Stelle in Tokio auf 1. Dezember 2023 an und wird dort zwei Mitarbeiterinnen führen, schreibt Schweiz Tourismus. Er und sein Team sollen dafür sorgen, dass das Ferien- und Reiseland Schweiz vor allem bei den jüngeren Generationen attraktiv ist. Schweiz Tourismus richte seine künftigen Marketing-Aktivitäten in Japan deshalb zunehmend auch auf die «Affluent Millenials» aus, heisst es.

Wichtiger Markt für Schweiz Tourismus

Japanerinnen und Japaner haben eine historische Bedeutung für den Schweizer Tourismus und sind auch heute noch gewichtig, da sie in ihren Schweiz-Ferien vergleichsweise viel Geld ausgeben. Doch die Folgen der Corona-Pandemie auf das Reiseverhalten in Japan wirken nach wie vor nach. (pd/nil)