Publiziert am 11.03.2026

Die Agentur Sofi, eine Unit von Kreisvier, hat für das Tierheim an der Birs (TBB) eine neue Content-Strategie entwickelt und inhouse umgesetzt. Das Projekt umfasste neben einer strategischen Neuausrichtung des Social-Media-Auftritts auch die Produktion von Videos vor Ort, heisst es in einer Mitteilung.











Entstanden sind einerseits Vermittlungsclips, die Tiere wie den Mischlingsrüden Pablo oder das Papageipaar Karl und Alexander vorstellen, andererseits Aufklärungsvideos, die Einblick in die vielfältigen Angebote des Tierheims geben – von der Physiotherapie bis zur Tierpension. Sofi übernahm dabei den gesamten Prozess von der Konzeption über die Storyboards bis zur finalen Produktion.

Das TBB ist auf Social Media bereits aktiv, doch im hektischen Tagesgeschäft, das ganz dem Tierwohl gewidmet ist, bleibt die Pflege der Kanäle oft zweitrangig. Sofi sprang als externer Partner ein und lieferte Strategie und Umsetzung aus einer Hand.