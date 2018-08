Oberholzer Online Marketing: Partner Michael Kunz verlässt die Agentur

Michael Kunz ist im Juni 2016 als Partner bei Oberholzer Online Marketing eingestiegen. Der 40-Jährige hat die Luzerner Agentur in dieser Zeit gemeinsam mit Inhaber Klaus Oberholzer geführt. Dank Kunz’ Inbound-Marketing-Erfahrung konnte Oberholzer die Services in diesem Bereich ausbauen und habe sich mitunter als HubSpot-Goldpartner in der gesamten Deutschschweiz ein Rennomée erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Nach zwei Jahren als Partner hat sich Kunz gemäss Mitteilung nun entschieden, die Agentur per Ende August 2018 zu verlassen. Er wechselt zurück auf Kundenseite und wird sein fundiertes Marketing-Wissen künftig für einen Arbeitgeber ausserhalb der Agentur-Branche einsetzen.

Der Wechsel bringt auch Veränderungen der Organisationsstruktur mit sich. Bereits seit Mai unterstützt Michèle Fellmann die Agentur als operative Geschäftsführerin. Im September wird zudem Stephana Müller zum Team stossen, um Kunden der Luzerner Agentur im Bereich Data Driven Marketing zu beraten. Sie hat sich zuletzt bei Jaywalker als Leiterin Daten und digitale Projekte um Themen wie Datenstrategie, Data Warehouse und Datenschutz gekümmert. (pd/maw)