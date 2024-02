Das Werbeinventar der sieben Multiplex Kinos von Arena Cinemas werden weiterhin von Weischer.Cinema Schweiz vermarktet, heisst es in einer Medienmitteilung. Dazu gehören die Kinoleinwände, DOOH-Cinema Screens im Kinofoyer sowie Sonderwerbeformate wie etwa 4DX und ScreenX.

«In allen drei Sprachregionen präsent»

Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, äussert sich gemäss Medienmitteilung erfreut über die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft: «Arena Cinemas ist die Kinogruppe, die in allen drei Sprachregionen präsent ist, und bietet somit eine herausragende Reichweite für Werbetreibende. Unsere Partnerschaft mit Arena Cinemas ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam innovative Werbelösungen zu schaffen.»

«Wir knüpfen an die Erfolgsgeschichte an»

Patrick Tavoli, CEO Arena Cinemas, kommentiert den Schritt wie folgt: «Wir knüpfen an die Erfolgsgeschichte an. Gemeinsam teilen wir nicht nur die Leidenschaft für das Premium-Medium Kino, sondern auch den Ehrgeiz, technischen Fortschritt und exzellenten Service zu bieten. Mit Weischer.Cinema als erfahrenen Werbepartner schauen wir positiv in die Zukunft und sind zuversichtlich, dass wir unsere Werbeflächen weiterhin äusserst attraktiv vermarkten.» (pd/nil)