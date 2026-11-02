Publiziert am 02.11.2026

Swiss Re wird nach dem Sommer 2027 einer der Hauptpartner der Tonhalle-Gesellschaft Zürich. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Montag hervor. Gleichzeitig endet die Hauptpartnerschaft mit LGT Private Banking: Der Vertrag läuft Ende Juli 2027 regulär aus und wird nicht fortgesetzt. Wer auf eine Verlängerung verzichtet hat und weshalb, lässt die Mitteilung offen. Auch zu Beträgen und zur Laufzeit der Vereinbarung mit Swiss Re gibt es keine Angaben. Hauptpartner bleibt das Autohaus Merbag.

LGT ist seit der Saison 2023/24 Hauptpartner. Die Privatbank war eingesprungen, nachdem die Tonhalle-Gesellschaft wegen der Lage der Credit Suisse die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung abgebrochen hatte. Die Grossbank war seit 1986 Hauptpartner gewesen. Die Partnerschaft mit LGT war vorerst auf zwei Jahre angelegt.

Swiss Re ist seit 1998 Partner des Orchesters und unterstützt bisher den Creative Chair, eine jährlich neu besetzte Position für zeitgenössisches Musikschaffen. Neu sollen Projekte an der Schnittstelle von Musik und Gesundheit dazukommen. Gianfranco Lot, Länderpräsident Schweiz von Swiss Re, verbindet das Engagement in der Mitteilung mit dem Thema Resilienz, das dem Unternehmen «besonders am Herzen» liege. Bereits in der laufenden Saison unterstützt Swiss Re «Connect». Das Angebot von Tonhalle, Opernhaus und Kunsthaus Zürich verbindet Live-Musik mit Tanztrainings für Menschen mit Parkinson und multipler Sklerose. (pd/nil)