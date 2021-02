Goldbach Publishing: Partnerschaft mit Forbes geschlossen

Seit Anfang Jahr zählen neu alle Plattformen der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes, Forbes DACH, zum Portfolio von Goldbach Publishing. Dadurch stehen Schweizer und Liechtensteiner Werbekunden ab sofort diverse Titel des weltbekannten Wirtschaftsmediums zur Verfügung.

Dazu zählen die Printausgaben von Forbes in der Schweiz und Österreich, die Gratiszeitung Forbes Daily, die E-Papers auf dem Online-Kiosk Readly (Deutschland, Österreich, Schweiz), im digitalen Bereich forbes.at beziehungsweise forbes-ch.com sowie der wöchentliche Newsletter. Ergänzend dazu gibt es Sponsoring-Möglichkeiten der Forbes-Events, etwa den Forbes Women's Summit, den Forbes Under 30 Summit sowie die Forbes CMO-Konferenz.

«Mit Forbes erweitern wir für unsere Kunden unser Angebot mit einer der erfolgreichsten und bekanntesten Medienmarken der Welt», wird Philipp Mankowski, Managing Director Goldbach Publishing, in einer Mitteilung zitiert. «Wir sind stolz, für Forbes zu arbeiten und unseren Kunden diese etablierte, unternehmerische und hochwertige Zielgruppe anbieten zu können.»

Klaus Fiala, Chefredaktor Forbes DACH, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: «Die Schweiz und ihre Medienlandschaft brauchen wieder mehr unternehmerisches Handeln. Mit Forbes erzählen wir nicht nur Geschichten über die spannendsten Unternehmer, sondern sind auch als Marke selbst durch und durch unternehmerisch. Mit Goldbach – ebenfalls ein entsprechend agierendes Haus – haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.»

Auch Forbes DACH-Herausgeberin Heidi Aichinger wird in der Mitteilung zitiert: «Mit Goldbach Publishing haben wir einen kongenialen Medienpartner für die Schweiz an der Seite und unser Geschäft auf eine weitere solide Säule gestellt. Darüber hinaus freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit den Frauen von Goldbach an unseren spannenden – und mit zuletzt 27'350 Zuschauern bei unserem Forbes Women's Summit – sehr erfolgreichen Diversity-Initiativen arbeiten zu können.»

Forbes wurde 1917 gegründet und berichtet seither über die spannendsten Unternehmer, CEOs, Investoren und Führungskräfte. Die Inhalte von Forbes richten sich an die Entscheidungsträger von heute und morgen. (pd/cbe)