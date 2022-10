Watson: Partnerschaft mit Lyrics-Magazin eingegangen

Seit acht Jahren ist das Lyrics-Magazin laut eigenen Angaben ein «zentraler Knotenpunkt» im Herzen der Schweizer Urban Music-Szene. Angefangen mit einer Printausgabe als Maturaarbeit, sehen sich die Macher heute als «einzigartige Kultur-Plattform» in der Schweizer Medienlandschaft. In einer Mitteilung heisst es: «Mit dem europaweit wohl modernsten Webauftritt einer HipHop-Plattform unterhält und informiert Lyrics ihre Community über Neuigkeiten und Wissenswertes aus dem nationalen und internationalen Urban Music-Kosmos.»

Dank der Kooperation mit Watson sollen diese News «noch mehr Schlagkraft erhalten», wie es weiter heisst. Mit regelmässigen Blogbeiträgen würden sie die Generation Social Media in ihrer Sprache ansprechen. Watson als Plattform hole die Userinnen und User in ihrer Lebenswelt ab, nutze dabei «sämtliche Facetten» des digitalen Storytellings und biete inhaltlich «einen Mix aus News, Unterhaltung und Debatte».

«Wir suchen jetzt Werbepartner für unser gemeinsames Projekt. Hier kann gerade für den Social-Bereich eine aufmerksamkeitsstarke und relevante Co-Creation entstehen», lässt sich Watson-CCO Tarkan Özküp in der Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Aus der Verbindung von Watsons glaubwürdigen Umfeld und Lyrics' Verankerung in der Urban-Szene entsteht über die Zeit eine intermediale Plattform mit Impact. Die gewünschte Zielgruppe wird in der Sprache angesprochen, die sie versteht. Kein künstlicher Hype. Pure Authentizität, welche unsere Kunden für ihre Botschaften suchen.»

Emanuel Ernst, Geschäftsführer ESE Agency und Lyrics-Magazin sagt gemäss Mitteilung: «Watson informiert, unterhält und lässt dabei tief blicken. Kurz: Watson ist aus der Schweizer Medienlandschaft nicht wegzudenken.» Ernst fügt an: «Mir hat dabei aber immer etwas gefehlt. Eine Rubrik. Die Musik-, die Szenen-, die Lifestyle-Rubrik. Uns war schnell klar: Die Partnerschaft zwischen Watson und Lyrics-Magazin birgt riesiges Potenzial. Wir bringen neben einer jungen und urbanen Community spannenden Content mit, der Themen von Musik bis zu Urban-Lifestyle abdeckt. Lyrics ist sozusagen das «missing piece», im grossen Watson-Puzzle.» (pd/tim)