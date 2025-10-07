Publiziert am 07.10.2025

Die Schweizer Optikerkette Visilab hat Skistar Marco Odermatt als neuen Partner gewonnen. Das Unternehmen verkündete am Dienstag die Zusammenarbeit mit dem vierfachen Gesamtweltcupsieger.

Laut der Medienmitteilung trainiert der 27-jährige Nidwaldner regelmässig sein Sehvermögen, um Reaktionsfähigkeit und Präzision auf der Piste zu verbessern. «Was mich leitet? Vertrauen und Exzellenz. Und für meine Sehschärfe wähle ich Visilab: wegen ihrer Schweizer Expertise, ihrer Liebe zum Detail und der Aufmerksamkeit, die sie mir schenken», lässt sich Odermatt zitieren.

Jasmin Aziz, CEO der VisilabGroup, bezeichnete das Unternehmen als «vertrauensvoller Partner, der seit Generationen an der Seite der Schweizerinnen und Schweizer steht». Die Partnerschaft beruhe auf gemeinsamen Werten wie Präzision und Leidenschaft.

In der Werbekampagne ist Odermatt mit einer Ray-Ban-Meta-Brille zu sehen, mit der sich filmen, Musik hören und kommunizieren lässt.

Die VisilabGroup gehört zum französischen Brillenkonzern EssilorLuxottica und betreibt über 70 Filialen in der Schweiz. (pd/cbe)