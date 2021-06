Das schweizweit tätige Unternehmen Yepp Logistics ist neu für die gesamte Logistik im Bereich Trade & Promotion von Philip Morris verantwortlich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dazu gehören die Lagerung von rund 2500 Paletten Material, Transporte und Montagen im Zusammenhang mit Events, Promotionen und Fixplatzierungen sowie alle Paketversände im Promotions- und Merchandisingbereich.

«Unser Ziel war es, die gesamte Trade- & Promotion-Logistik bei einem Partner zu bündeln», erklärt Nouredine Moutahar, Supervisor Procurement Account von Philip Morris. «Nachdem wir im Eventbereich bereits erfolgreich mit Yepp zusammengearbeitet hatten und sie im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens auf Herz und Nieren geprüft haben, können wir sagen: Wir haben genau den Partner gefunden, der unseren komplexen Logistikanforderungen gerecht wird.»

«Mit Philip Morris haben wir einen absoluten Traumkunden gewinnen dürfen», sagt Tullio Bucher, Managing Director und Partner von Yepp Logistics. «Dieser langfristige Auftrag macht uns Hoffnung – trotz den für die Eventbranche so düsteren Zeiten.» Man habe so auch das Dienstleistungsspektrum weiter ausbauen können. «Neu verschicken wir rund 50'000 Pakete pro Jahr, Tendenz steigend.»

Auch im Welschland kann sich Yepp über Kundenzuwachs freuen. Mit dem Standort in Puidoux ist das Unternehmen seit Beginn des Jahres auch in dieser Region offizieller Logistikpartner der Agentur CPM Switzerland. Gleichzeitig ist Yepp in Zusammenarbeit mit der Agentur Studioworks für den Innenausbau des Fussballstadions von Lausanne-Sports verantwortlich.

Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, wurden die Lagerkapazitäten sowohl in Schlieren als auch in Puidoux im Kanton Waadt aufgestockt. (pd/lol)