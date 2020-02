Sunrise: Partnerschaft mit Roger Federer verlängert

Sunrise und Roger Federer verlängern ihre Partnerschaft um weitere sechs Jahre, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst «Mit seiner authentischen und sympathischen Art und seinem fairen Sportsgeist verkörpert er perfekt die Sunrise Werte mutig, intuitiv und positiv. Was Roger leistet, ist fantastisch. Er zeigt uns, wie mit überragender Leistung eigene Grenzen immer wieder überschritten werden können – genauso wie wir das als führender Challenger für unsere Kunden tun», lässt sich André Krause, CEO von Sunrise, in der Mitteilung zitieren.

«Ich freue mich ausserordentlich, dass wir unsere Partnerschaft verlängert haben», so Roger Federer. «Die Zusammenarbeit mit Sunrise ist spannend und die Produkte sind hervorragend. Als professioneller Tennisspieler bin ich viel unterwegs und somit auf einwandfreie Kommunikationslösungen angewiesen. Sunrise ist in jeder Hinsicht der ideale Partner und ich freue mich, das Unternehmen auch weiterhin als Botschafter zu unterstützen.» (pd/lol)