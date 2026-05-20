Coca-Cola Schweiz: Partnerschaft mit Special Olympics Switzerland

Publiziert am 20.05.2026

Coca-Cola Schweiz verstärkt sein Engagement für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung: Das Unternehmen steigt zum Premium Partner von Special Olympics Switzerland auf – der höchsten Partnerstufe der Organisation, teilt der Getränkehersteller mit. Die Partnerschaft gilt ab 2026 und läuft bis Ende 2029.

Die Ankündigung erfolgt kurz vor den National Games, die vom 28. bis 31. Mai in Zug stattfinden. Die Zusammenarbeit umfasst zentrale Programme und Veranstaltungen von Special Olympics Switzerland, darunter Discovery Days, Regional Games sowie die National Games. Zusätzlich unterstützt Coca-Cola die Schweizer Delegationen bei internationalen Wettbewerben.

«Sport hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen und Barrieren abzubauen», wird Reyn Ffoulkes, Communications Director bei The Coca-Cola Company Österreich und Schweiz, zitiert. Genau dieses Potenzial wolle man gemeinsam mit Special Olympics Switzerland sichtbar machen.

Simon Ammann, Präsident von Special Olympics Switzerland, wertet die Partnerschaft als wichtiges Signal: Sie ermögliche es, das Angebot der Organisation auszubauen, mehr Menschen zu erreichen und Inklusion stärker in der Gesellschaft zu verankern.

Im Rahmen der Partnerschaft ist Coca-Cola bei Veranstaltungen präsent und setzt verschiedene Aktivierungen um, die Begegnungen fördern und Inklusion erlebbar machen sollen – unter anderem durch Engagements vor Ort und die Einbindung von Athletinnen und Athleten.

Coca-Cola engagiert sich global bereits seit der Gründung der Special Olympics-Bewegung 1968 für die Organisation. Das internationale Engagement wurde 2024 bis 2031 verlängert. (pd/spo)