Das Schweizer Vermarktungsunternehmen Admeira ist eine strategische Partnerschaft mit Xandr, dem Werbe- und Analyse-Unternehmen von AT&T, eingegangen. Im Zuge der Weiterentwicklung der Adtech-Architektur setzt Admeira auf die Expertise und Technologie von Xandr, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab sofort werde der programmatische Handel sowie das Direktgeschäft über den Adserver und die Supply-Side-Plattform (SSP) der AT&T-Tochter abgewickelt. Seit Anfang des Jahres hätten die Teams von Admeira und Xandr in enger Zusammenarbeit die Migration vollzogen. Vor allem die nahtlose Überführung bei laufendem Geschäft habe sich als besonders herausfordernd gestaltet. Dies schliesse auch die Integration der diversen Bookingtools von Admeira sowie die Implementierung des Private-Marketplace-Geschäfts auf der Xandr SSP ein.







«Die Zusammenarbeit mit Xandr bringt uns und unseren Werbekunden sowie Agenturen zusätzliche Vorteile. Allen voran werden Kampagnen ganzheitlich ausgespielt», wird René Plug, Chief Data and Technology Officer bei Admeira, zitiert.

Neben mehr Kontrolle und Transparenz, profitiere Admeira durch die Partnerschaft mit Xandr von einer integrierten Vermarktung ihrer Online-Werbeplätze. Insbesondere das Yield Management ermögliche eine Betrachtung der Nachfrage in Echtzeit. Der programmatische Zugriff über die Xandr-SSP schaffe ausserdem nachhaltigen Mehrwert für Mediaeinkäufer.

TV und In-App werden ausgebaut

Die beiden Technologie-Unternehmen würden zusätzlich die Weiterentwicklung des Vermarktungsangebots für Connected TV, klassisches Fernsehen und In-App anstreben.

«Gemeinsam sind wir mit der Partnerschaft den ersten von weiteren Schritten in der Entwicklung von innovativen Lösungen für eine effiziente und transparente digitale Vermarktung in der Schweiz gegangen», so Marius Rausch, VP & Managing Director Central Europe bei Xandr, laut Mitteilung.

Xandr stärke mit der Zusammenarbeit sein Engagement in der Schweiz. Das Werbetechnologie-Unternehmen ist Partner von Digital Advertising Services (Tamedia & Goldbach) sowie Audienzz und habe erst kürzlich den Aufbau zusätzlicher Ressourcen in Zürich bekanntgegeben.

Neben dem Adserver und der SSP, setze Admeira für die Audience Extension auch auf Xandrs globale Omnichannel-Einkaufsplattform Xandr Invest. Nach der Übernahme durch AT&T im August 2018 bildet die Werbetechnologie von AppNexus nun die Plattformtechnologie hinter Xandr, dem Werbe- und Analyse-Unternehmen von AT&T. (pd/log)