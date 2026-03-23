APG|SGA: Pascal Frei übernimmt drei Verkaufsregionen

Publiziert am 23.03.2026

Pascal Frei übernimmt die Leitung der Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost. Er tritt die Nachfolge von Alexandra Kronshagen an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, teilt die APG|SGA am Montag mit.

Frei bringt langjährige Führungs- und Marketingerfahrung aus der Medienbranche mit. Bis Ende 2024 war er als CEO der Energy Gruppe Schweiz tätig, davor als Chief Marketing Officer derselben Gruppe (persoenlich.com berichtete). In seiner neuen Funktion trägt er die Gesamtverantwortung für die drei Verkaufsregionen und berichtet an Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising. (pd/spo)