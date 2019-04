Eurotax Schweiz: Pascal Sieber startet im Verkaufsteam

Ab 1. April 2019 verstärkt Pascal Sieber (41) als vierter Key Account Manager das Team von Matthias Bischof, Sales Director bei Eurotax Schweiz. Sieber sei ausgewiesener Branchenkenner und werde in seiner Funktion die Garagen-, Handels- und Karosserie­betriebe in der Romandie betreuen sowie den Verkauf und die Implementation der digitalen Produkte-Palette von Eurotax in der Westschweiz verantworten, heisst es in der Mitteilung dazu.



Nach seiner Berufslehre konnte Sieber in mehreren Betrieben während zwei Jahrzehnten Erfahrungen mit dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen amerikanischer, japanischer und deutscher Marken­hersteller sammeln. Ab 2006 arbeitete Sieber für die Amag Automobil und Motoren AG, seit 2007 im Neuwagenverkauf der Marke Volkswagen bei der Amag in Biel – zuletzt als stell­vertretender Markenverantwortlicher für Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Sieber wohnt in der Nähe von Biel. Er spricht Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

«In Zeiten radikaler Veränderung und rasch fortschreitender Digitalisierung ist der persönliche Kontakt mit unseren Kunden wichtiger denn je. Im persönlichen Gespräch lassen sich umsetzbare Lösungen für veränderte Bedürfnisse finden, die wir mit unserer innovativen Produktepalette abbilden können», lässt sich Martin Novak, Group Regional Managing Director Austria, Switzerland und Central & Eastern Europe von Eurotax, zitieren. (pd/wid)