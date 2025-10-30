Amazon: Pascal Zuberbühler wird VIP-Samichlaus

Publiziert am 30.10.2025

Drei ausgewählte Haushalte erhalten einen persönlichen Besuch von Pascal Zuberbühler. Der Ex-Torhüter fungiert als Weihnachtshelfer für Amazon. Das Unternehmen spendet dabei rund 4000 Franken an die Schweizer Kinderspitex, um schwerkranke Kinder und ihre Familien zu unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuberbühler steht nach eigenen Angaben für «Schweizer Herzlichkeit, Familienverbundenheit und Humor». Amazon setzt damit auf eine bekannte Persönlichkeit, um die Weihnachtskampagne mit lokalem Bezug zu verankern. Der Weihnachtsshop startet am Freitag. (pd/cbe)