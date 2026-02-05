SmartIT: Patrice Lüscher wird Marketingleiter

Publiziert am 05.02.2026

Die SmartIT Services AG hat Patrice Lüscher per 1. März 2026 zum neuen Head of Marketing + Sales ernannt. Der 49-Jährige folgt auf Thomas Graf, der sich im Spätsommer 2025 für eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens entschieden hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lüscher war zuletzt als Key Account Manager bei Netrics tätig, wo er Unternehmen bei Cloud-Projekten begleitete und C-Level-Entscheider zu IT-Strategien, Kostenplanung und Change-Management-Prozessen beriet. Zuvor leitete er während zehn Jahren die Geschäftsstelle der Bechtle Group für die gesamte Westschweiz.

Der Betriebswirtschafter mit MBA der Universität Bern verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Microsoft-Technologien, Cloud-Strategien und digitaler Transformation. Die SmartIT Services AG wurde 1999 in Bern gegründet und betreut Kunden aus dem Espace Mittelland in den Bereichen Cloud Platform und Modern Work. (pd/cbe)