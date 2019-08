Adfocus: Patrick Ammann leitet International Business

Patrick Ammann hat am 1. August seine Tätigkeit bei der Adfocus gestartet und übernimmt die Position als Director International Business. Im Auftrag der Adfocus werde Ammann neue Märkte erschliessen und etablieren sowie ein internationales Vertriebs-Team aufbauen. Primär liege der Fokus seiner Tätigkeit auf dem Rollout der Technologien Profity und Getback, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ammann arbeitete über neun Jahre beim schwedischen börsennotierten Affiliate-Marketing-Netzwerk Tradedoubler zuletzt in der Position als Country Manager Schweiz. Zuvor war er in New York für mehrere Jahre für die Comscore in verschiedenen Management Aufgaben tätig.

Adfocus ist ein auf den Bereich Digital Commerce Services spezialisiertes Schweizer Technologie-Unternehmen. Die Unternehmung entwickle Technologiedienstleistungen rund um die Themen Neukundengewinnung, Kundenbindung und Conversion-Optimierung für digitale Unternehmen. Mit der Technologie Getback sowie dem E-Commerce-Netzwerk Profity zähle Adfocus in der Schweiz mehr als 400 E-Commerce-Unternehmen zu seinen Kunden und Partnern. (pd/log)