Beim Schweizer Markenkongress am Montag, 26. Oktober im Dolder Grand in Zürich war «Purpose» eines der zentralen Themen. In diesem Jahr wurde der Event in einer Kombination aus Online- und Live-Kongress mit strengen Corona-Schutzmassnahmen durchgeführt.

«Markenführung ist auch in der Corona-Zeit wichtig. Mit der Durchführung des Schweizer Markenkongresses erreichen wir über 400 Teilnehmer, live und online. Das zeigt die Relevanz. Unser Dank gilt allen, die diesen Kongress trotz der pandemischen Umstände ermöglicht haben», sagt Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer ESB Marketing Netzwerk, in einer Mitteilung zum Abschluss des Events.

Er zeigt sich dankbar, dass die htp St. Gallen und die Universität St. Gallen diese Plattform für den Austausch in schwierigen Zeiten erhalten haben. (pd/eh)