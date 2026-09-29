Amorana: Picknickkörbe mit speziellen «Früchten» ausgelegt

Publiziert am 29.09.2026

Der Schweizer Sex-Toy-Anbieter Amorana hat am Zürcher Seeufer Picknickkörbe platziert, in denen sich seine neuen «Fruit Toys» befanden. Es handelt sich um Sex-Toys, deren Gestaltung an Früchte wie Pfirsich und Erdbeeren erinnert, heisst es in einer Mitteilung.

Die Körbe wurden an fünf Orten aufgestellt: auf der Rentenwiese, am Bürkliplatz, an der Promenade beim Bellevue, am Hafen Enge und am Mythenquai. Nach ungefähr einer Stunde wurden sie jeweils wieder abgeholt, präzisiert Amorana auf Anfrage.

Mit der Aktion wolle die Firma die Frage aufgreifen, wie selbstverständlich heute über Sex-Toys und Selbstbefriedigung gesprochen werde. Beides solle stärker aus der Tabuzone in den Alltag geholt werden, teilt das Unternehmen mit. Begleitet wird die Aktion auf Social Media. Dort greift Amorana die platzierten Körbe auf und lädt die Community ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. (pd/spo)