Scout24 Schweiz: Pierre-Alain Regali wird Director von AutoScout24

Scout24 Schweiz schärft die strategische Ausrichtung, um mit ambitionierten Business- und Wachstumszielen ihre Position als führendes Online-Plattformen-Netzwerk der Schweiz weiter auszubauen. Die nächsten Entwicklungsschritte sind unmittelbar mit personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung verbunden, heisst es in einer Mitteilung.

Der langjährige Director von AutoScout24, Christoph Aebi, beendet seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung und wird sich neuen Herausforderungen zuwenden. «Christoph Aebi hat den Online-Marktplatz AutoScout24 in mehr als elf Jahren zu einer echten Erfolgsstory gemacht. Als klare Nummer 1 sind wir in der Schweiz bei Kunden und Partnern ausgezeichnet aufgestellt», wird Gilles Despas, CEO der Scout24 Schweiz AG, in der Mitteilung zitiert.

Als neuen Director für die Neu- und Occasionswagen-Plattform hat Scout24 Pierre-Alain Regali gewinnen können. Der Schweizer bringe «profunde Business-to-Business-Erfahrungen sowie Innovationsstärke im komplexen digitalen Umfeld» mit.

Führungswechsel bei anibis.ch

Patrik Hagi, Director von anibis.ch, hat entschieden, seine berufliche Zukunft ausserhalb der Scout24 Schweiz AG zu verfolgen. Die Weiterentwicklung von anibis.ch wird intern in erfahrene Hände übergeben: Sandro Zosso, Chief Business Development, führt weiterhin das Business Development- und Data-Team und besetzt künftig zusätzlich die Position als Director von anibis.ch.

Dominique Jost, seit drei Jahren Director of Products bei Scout24, tritt neu als Chief Product Officer in die Geschäftsleitung ein. Er leitet die Produktentwicklung, User Experience & Research sowie Group Innovation. (pd/cbe)