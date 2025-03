Swisscom: Pierre Besnard wird Head of MarCom

Publiziert am 20.03.2025

Seit 2009 war Pierre Besnard in verschiedenen Positionen bei Nestlé Schweiz tätig. Unter anderem als Customer Sales Director für Nestlé schweiz sowie als Business Unit Manager im Bereich Tiernahrung, wo er die strategische Neuausrichtung verschiedener Marken begleitete. Zuletzt verantwortete er bei Nestlé Nespresso während rund drei Jahren das gesamte B2C-Geschäft, einschliesslich E-Commerce, Retail, Shopper Experience sowie das Partnermanagement für den Verkauf von Kaffeemaschinen. Pierre hat einen Abschluss als Dipl.-Betriebswirt (FH) sowie einen Master in Marketing und Strategie. Nun hat er per 15. Februar die Leitung von Marketing Communications & Commercial Management bei Swisscom übernommen.

«Nach rund 15 Jahren in der Retail-Branche freue ich mich sehr, seit Mitte Februar bei Swisscom in die Leitung von Marketing Communications & Commercial Management einzutauchen», so Besnard. «Technologie hat mich schon immer begeistert, und die Telco-Branche fasziniert mich besonders. Ich habe eine Leidenschaft für Menschen und lege grossen Wert auf Kommunikation auf Augenhöhe. Kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung sind für mich – gerade in der heutigen Zeit – absolut zentral.»