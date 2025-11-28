Graubünden Markentag: Pioniergeist trifft Wandel in Chur

Publiziert am 28.11.2025

Unter dem Motto «Pioniergeist trifft Wandel» hat der Graubünden Markentag 2025 am Donnerstag in der Fabrik Eventlocation in Chur rund 180 Marken- und Graubünden-Interessierte zusammengebracht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Anlass bot Impulse aus Philosophie, Wirtschaft, Medizin und Kultur. Barbara Bleisch eröffnete mit einer Keynote zum Pioniergeist. Remy Müller und Frédéric Zürcher von der Migros Supermarkt AG zeigten die Verbindung von Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung.

Rotauf präsentierte nachhaltige Produktion und Swissness. Roger von Moos gab Einblicke in den Verein «Translationale Medizin an Grenzflächen Graubünden». RhB-Direktor Renato Fasciati zeigte Innovationskraft der Rhätischen Bahn.

Giovanni Netzer sorgte mit dem Origen-Ensemble für kulturelle Intermezzi. Regierungspräsident Marcus Caduff betonte in seinem Grusswort die Rolle der Regionenmarke graubünden. Die Teilnehmenden nutzten den Anlass zum Austausch und zur Vernetzung. (pd/cbe)