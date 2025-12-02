Publiziert am 02.12.2025

Jung von Matt Impact setzte sich in einem Pitch gegen die Konkurrenz durch, teilt die Agentur mit. Das Mandat läuft für mindestens drei Jahre mit Option auf Verlängerung um weitere drei Jahre.

Es umfasst alle bezahlten Online- und Social-Media-Kampagnen, darunter Search Engine Advertising (SEA) und Paid Social sowie Tracking und Analytics. Ziel ist es, Reichweite und Wirkung in Online- und Social-Media-Kanälen zu steigern. Zusätzlich übernimmt Jung von Matt Impact den Betrieb und die Weiterentwicklung eines dynamischen Kampagnen-Dashboards, das über alle Departemente der Berner Fachhochschule hinweg eingesetzt wird. (pd/spo)