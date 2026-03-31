Publiziert am 31.03.2026

Die Zürcher Social-Media-Agentur Finna übernimmt die Konzeption und Produktion sämtlicher Videoinhalte für die Werbekampagnen der Fleurop-Interflora (Schweiz) AG – für die drei Marken Fleurop.ch, FleuropHome und Männerpflanze.

Finna trägt dabei die gesamte kreative Verantwortung – von der Konzeption über die Produktion bis zur formatgerechten Aufbereitung für Social Media und TV. Primär für Plattformen wie YouTube und Instagram konzipiert, entstehen ergänzend TV-Adaptionen für das lineare Fernsehen. Alle drei Marken sollen unter dem Dach «World of Fleurop» einen eigenständigen, aber zusammenhängenden Auftritt erhalten.

Die Entscheidung fiel nach einem Pitch-Verfahren, an dem mehrere Agenturen teilnahmen. (pd/cbe)