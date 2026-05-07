Monami: Pitch um Heineken Switzerland gewonnen

Publiziert am 07.05.2026

Monami betreut seit Januar 2026 das Social-Media-Mandat von Heineken Switzerland, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Mandat umfasst die Marken Heineken, Birra Moretti, Calanda, Eichhof und Ittinger. Den Auftrag gewann Monami in einem mehrstufigen Pitch.

Für jede Marke entwickelte die Agentur eine eigenständige Strategie, angepasst an Tonalität, Plattformlogik und Zielgruppe. «Für solch legendäre Marken zu arbeiten und in diese starken Communities einzutauchen und diese wachsen zu sehen ist ein Traum, der motiviert», wird Tim Schärer, Head of Creative Strategy bei Monami, in der Mitteilung zitiert.

Kundenseitig zeigt man sich ebenfalls zufrieden: «Monami hat in der Ausschreibung bewiesen, dass Kreativität und Markendisziplin kein Widerspruch sind – das ist selten, und genau das haben wir gesucht», so Isabel Einhorn, Marketing Manager bei Heineken Switzerland.

Seit Anfang 2026 sind die Kanäle für Birra Moretti, Calanda, Eichhof und Ittinger aktiv bespielt, die Marke Heineken folgt laut Agentur in Kürze. (pd/cbe)