Zeam: Pitch um Schreinerverband gewonnen

Publiziert am 27.03.2026

Die Zürcher NextGen-Beratung Zeam hat den Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) in einem Pitchverfahren als Kunden gewonnen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Neupositionierung des Schreinerhandwerks bei jungen Zielgruppen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als strategischen Ansatz setzt der VSSM künftig auf eine Social-First-Strategie. Zeam übernimmt dabei die strategische und kreative Umsetzung. Hintergrund ist die Beobachtung, dass KI-Entwicklungen die Wahrnehmung klassischer Karrierewege verändern: Viele junge Menschen beurteilen bürobasierte Tätigkeiten zunehmend als automatisierbar. Gleichzeitig gewinnen handwerkliche Tätigkeiten und DIY-Projekte bei der Generation Z an Bedeutung.

«Wir sind die erste Generation, die komplett digital aufgewachsen ist. Genau deshalb sehnen sich viele nach etwas Echtem, das man am Ende auch anfassen kann», wird Yaël Meier, Co-Founderin von Zeam, zitiert. Die Partnerschaft zielt langfristig darauf ab, dem Fachkräftemangel im Schreinerhandwerk entgegenzuwirken. (pd/cbe)