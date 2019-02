Ziel der Stiftung Schweizer Berghilfe ist es, die Bergregionen auch in Zukunft lebendig zu halten und der Abwanderung entgegenzuwirken. Nebst der Unterstützung von innovativen Projekten in der Berg- und Landwirtschaft regt die Stiftung vermehrt auch Persönlichkeiten aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus an, ihre zukunftsfähigen Ideen in die Tat umzusetzen. Vor diesem Hintergrund hat die Schweizer Berghilfe die Agentur MetaDesign beauftragt, einen neuen Auftritt für die Marke zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ein gutes Gespür für unsere Marke ist uns wichtig. Bei MetaDesign haben wir rasch das Gefühl erhalten, dass die Schweizer Berghilfe auch persönlich auf grosses Interesse stösst. Über die fachliche Kompetenz hinaus stimmt auch die Chemie», lässt sich Ivo Torelli, Leiter Fundraising und Kommunikation der Berghilfe, in der Mitteilung zitieren. (pd/as)