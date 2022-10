Clear Channel: Plakatflächen der Stadt Winterthur gewonnen

Winterthur ist mit mehr als 119'000 Einwohnern die sechsgrösste Stadt der Schweiz und die zweitgrösste des Kantons. Die neuen Werbeflächen in Winterthur umfassen mehr 700 Flächen auf öffentlichem Grund. Diese ergänzten die heutigen 280 Standorte ideal, schreibt Clear Channel in der Mitteilung. Zu den klassischen Plakaten kämen neu auch digitale Anlagen mit einer interaktiven City Map dazu, welche die Bevölkerung mit Informationen zur Umgebung und Aktualitäten bedient.

Zusätzlich zu Winterthur wird Clear Channel wie bisher in Zürich die Screens an der Bahnhofstrasse vermarkten. Für Präsenz im Grossformat können weiterhin die Leuchtdrehsäulen gebucht werden, die in der ganzen Stadt positioniert sind. Das Unternehmen konnten diese beiden Lose für die digitalen Werbeflächen und die Leuchtdrehsäulen verteidigen. (pd/wid)