Horizon: Plakatflächen gegen die Einsamkeit

Die Walliser Plakatgesellschaft Horizon gibt ihre Partnerschaft mit dem Verein La Main Tendue / Die Dargebotene Hand bekannt: Die Initiative widmet sich dem Ziel, Menschen, die in Einsamkeit und Not geraten sind, eine Unterstützung zu bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Plakatflächen zur Verfügung zu stellen, um den Verein bei seiner humanitären Mission zu unterstützen.

Diese Initiative ist Teil eines Programms der Plakatgesellschaft zur Unterstützung von Vereinen, welches vorsieht, jedes Jahr einen anderen Verein durch die Bereitstellung von Plakatflächen zu unterstützen. Dies ermögliche es laut Mitteilung den Vereinen, Botschaften zu vermitteln und der Bevölkerung, Plakatwerbung als echten Informations- und Sensibilisierungsträger zu verstehen.

«Wir sind tief berührt von der aussergewöhnlichen Arbeit, welche Die Dargebotene Hand leistet, um Einsamkeit zu bekämpfen und Menschen, die darauf angewiesen sind, lebenswichtige Unterstützung zu bieten», wird Philippe Barman, Leiter Vertrieb und Marketing bei Horizon, in der Mitteilung zitiert. «Als wichtiger Akteur der Kommunikation im Wallis haben wir die Verantwortung, unser Plakatnetz zu nutzen, um menschliche Werte und soziale Initiativen zu fördern, die einen effektiven Unterschied im Leben der Menschen machen.»

Ein offenes Ohr für Probleme

Die Dargebotene Hand bietet einen rund um die Uhr erreichbaren Zuhör- und Unterstützungsdienst an. Ihre Plattform ermöglicht es Menschen in Not, ein offenes und verständnisvolles Ohr zu erreichen, um ihre Schwierigkeiten zu teilen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Horizon gemäss Mitteilung Werbeflächen zur Verfügung stellen, um die Kontaktdaten der Dargebotenen Hand an strategischen Orten in der Region zu verbreiten, damit diejenigen, die Hilfe benötigen, diese schnell und einfach finden können.

«Unser Ziel ist es, das Schweigen der Einsamkeit zu brechen, indem wir den Zugang zu unseren Beratungsdiensten erleichtern», so Saëlle Bornet, Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand Wallis. «Die Grosszügigkeit von Horizon ermöglicht uns eine Kommunikation, die ein breiteres Publikum anspricht und unsere beiden Zielgruppen erreicht: diejenigen, die sich isoliert fühlen, aber auch Personen, die ihre Zeit investieren und ehrenamtlich für unsere Institution tätig werden wollen. Nächstenhilfe ist nicht nur Sache von Vereinen, sondern Teil einer kollektiven Verantwortung, zu der jeder, wie Horizon, beitragen kann.»

«Plakate haben die Kraft, sinnstiftende und emotionale Botschaften zu vermitteln», erklärt Philippe Barman. «Indem wir die Vereinigung Die Dargebotene Hand/Tel 143 auf unseren Plakatwänden hervorheben, möchten wir die breite Öffentlichkeit für diese lebenswichtige Sache sensibilisieren und dazu beitragen, in unserer Gemeinschaft Brücken der gegenseitigen Unterstützung zu bauen.» (pd/yk)