Format12: Plakatstandorte werden zu Bienenhotels

Wildbienen leisten einen unverzichtbaren Einsatz für die Bestäubung von Pflanzen und Bäumen und somit für den Erhalt der Natur. Ihre Lebensräume nehmen aber durch die Landwirtschaft und Urbanisierung zunehmend ab.

Nun geben Format12-Plakatstellen Wildbienen ein neues Zuhause, teilt der Aussenwerber mit. 60 Standorte werden mit handgefertigten Bienenhotels von Wildbiene + Partner ausgestattet.



Für Menschen harmlos

Jedes solche BeeHome enthält eine Startpopulation von 30 Kokons der Rostroten Mauerbiene. Diese schlüpfen im Frühling, bauen im BeeHome ihre Nester und beginnen, Pollen zu sammeln. Für Mensch und Tier sind die fleissigen Bestäuber übrigens komplett harmlos und interessieren sich auch nicht für Essen oder süsse Getränke.





Format12-Plakate fallen auf, nicht nur wegen ihrer Grösse von zwölf Quadratmetern. Sie stehen strategisch gut platziert entlang der Mobilitätsachsen, innerorts und am Rande weiter Wiesen. Gerade auch in diesen Siedlungsgebieten ist es wichtig, Wildbienen einen Unterschlupf zu bieten. «Umso mehr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Format12», wird Jonas Kiefer von Wildbiene + Partner in der Medienmitteilung zitiert. «Es ist wirklich ein perfect Match und wir freuen uns, dass wir tausenden von Bienen ein neues Zuhause geben konnten. Im Herbst werden wir dann evaluieren, wie viele Bienen an den Standorten vermehrt wurden.»



«Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA»

«Wir waren sofort begeistert von der Idee der Bienenhäuschen. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA», wird Hermann Bühlmann, Inhaber und Geschäftsführer von Format12, zitiert. (pd/nil)