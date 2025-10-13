Brinkertlück: Plakatstelle wird zu Walliser Bar

Publiziert am 13.10.2025

Unter Orchestrierung von Brinkertlück wurde eine reguläre Plakatstelle auf einem Perron innerhalb weniger Sekunden zu einer Walliser Chalet-Bar umgebaut, in der Pendler das alkoholfreie Bier Valaisanne Sans Alcool verkosten konnten, teilt die Agentur mit. Die Aktion zielte darauf ab, die Bekanntheit der Marke in der Deutschschweiz zu erhöhen.

Schauspielerin Annalena Miano, bekannt aus der Serie «Tschugger» und Markenbotschafterin von Valaisanne, lud Zugreisende zur Verkostung ein. Nach deren Zustimmung wurde die Bar aufgebaut, unterstützt von weiteren Walliser Gästen. Die Agentur Brinkertlück konzipierte die Aktion, die eine Alternative zum klassischen Produktsampling darstellen sollte.

Die Aktion wurde gefilmt und wird über Social Media sowie Online-Kanäle verbreitet. Carole Helfenstein, Brand Director von Valaisanne, bezeichnet die Umsetzung als kreatives und überraschendes Markenerlebnis. Dennis Lück, Geschäftsführer von Brinkertlück, hebt hervor, dass die aussergewöhnliche Form mehr Freude für alle Beteiligten geschaffen habe als eine herkömmliche Verkostung. (pd/spo)