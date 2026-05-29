Visa: Plattform für Musikszene lanciert

Publiziert am 29.05.2026

Visa lanciert mit «Moving Music» eine Kulturplattform für die Schweizer Musikszene, teilt das Zahlungsunternehmen am Freitag mit. Den Auftakt machte ein Konzert im Kaufleuten Zürich, bei dem die Pop-Künstlerin Milune und der Berner Mundart-Rapper Jule X gemeinsam auf der Bühne standen. Damit wurden zwei Welten vereint, die sonst kaum aufeinandertreffen.

Genau das ist das erklärte Ziel der Initiative: Musikerinnen und Fans zusammenbringen, die bisher durch Sprachregionen, Genres und Subkulturen voneinander getrennt sind, heisst es in der Mitteilung. «Visa Moving Music» ist als langfristige Plattform konzipiert, die jährlich ein neues Thema in den Fokus rückt. 2026 stehen intime Live-Formate im Zentrum, sogenannte «Studio Sessions», bei denen Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Regionen aufeinandertreffen und gemeinsam auftreten.

Für Visa ist es das erste Engagement im Bereich Musikkultur in der Schweiz. «Wir investieren in die Schweizer Musikkultur, weil wir hier unsere Rolle als Wegbereiter erlebbar machen können», wird Santosh Ritter, Country Manager Schweiz & Liechtenstein bei Visa, zitiert.

Die Plattform richtet sich an junge Erwachsene. Begleitend zum Launch schaltet Visa Anzeigen auf sozialen Medien und Streamingdiensten sowie Printanzeigen in Studierendenzeitungen und Plakate an Schweizer Hochschulen. (pd/spo)