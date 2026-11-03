Farner: Mladen Tomic wechselt in die Beratung

Publiziert am 03.11.2026

Mladen Tomic verstärkt bei Farner das Team Financial Services & Corporate Transactions. Das teilte die Agentur am Dienstag mit. Wann er die Stelle antritt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

«Mladen hat Investor Relations und Unternehmenskommunikation über viele Jahre selbst verantwortet. Er weiss, worauf es gegenüber Investoren, Medien und anderen Anspruchsgruppen ankommt und was innerhalb eines Unternehmens nötig ist, damit Kommunikation funktioniert», lässt sich Marcus Balogh, Lead Financial Services & Corporate Transactions bei Farner, in der Mitteilung zitieren.

Tomic begann seine Laufbahn 2006 als Investor Relations Officer beim Rückversicherer Converium. Anschliessend hatte er dieselbe Funktion bei Swiss Life inne. 2008 übernahm er die Leitung Investor Relations der Valora Gruppe. 2016 wechselte er zu Swiss Prime Site, wo er während sieben Jahren als Head Group Communications die Kommunikation des Immobilienkonzerns verantwortete. Zuletzt leitete er die Unternehmenskommunikation von Denner.

Was ihn an der Beratung reize, sei, «meine Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen sowie Funktionen immer wieder neu zu kombinieren», wird Tomic in der Mitteilung zitiert.

Farner wurde 1951 gegründet und feiert 2026 das 75-Jahr-Jubiläum. Die Agentur mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt nach eigenen Angaben über 300 Mitarbeitende und ist über die Plattform Team Farner in vier europäischen Märkten tätig. (pd/cbe)