Publiziert am 03.11.2026

Swissper gehört zur Thryve Group und bezeichnet sich als Social-First- und Media-Agentur. Mit Screenfluence bündelt sie Strategie, Creator-Marketing, Content-Produktion, Social Media, Performance-Marketing und Mediaeinkauf in einem Angebot. Inhalte, die gemeinsam mit Creatorinnen und Creatoren produziert wurden und laut Mitteilung erfolgreich waren, bringt Swissper zusammen mit Livesystems auf digitale Werbescreens. Livesystems betreibt nach eigenen Angaben über 13'000 Screens, unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und in Postfilialen.

Laut Mitteilung verbindet Screenfluence Creator-Marketing «erstmals systematisch» mit Digital Out of Home. Die ersten beiden Kampagnen sind Anfang Jahr gestartet. Für die Einführung der australischen Marke TimTam weist die Mitteilung 1,59 Millionen Bruttokontakte aus. Die geplante Nettoreichweite sei «deutlich» übertroffen worden, eine konkrete Zahl dazu nennen die Beteiligten nicht. Zwei Wochen nach der Markteinführung sei das Produkt ausverkauft gewesen. Wenige Wochen später folgte eine Kampagne zum Produktlaunch von «Shin Toomba» von Nongshim. Sie kam auf 3,99 Millionen Bruttokontakte und übertraf die geplante Reichweite laut Mitteilung um 112 Prozent.

«Werbetreibende brauchen heute keine fünf Agenturen und fünf Ansprechpartner, sondern einen Partner, der Kommunikation ganzheitlich denkt», lässt sich Swissper-CEO Kevin Toma in der Mitteilung zitieren. Screenfluence sei das erste Produkt, das aus diesem Ansatz entstanden sei. Michael Eyer, Sales & Marketing Director bei Ethno & Company, nennt als entscheidend für die TimTam-Lancierung einen Partner, der Strategie, Creator-Marketing, Kreation und Media «aus einer Hand orchestriert». Marco Gasser, Chief Sales Officer von Livesystems, sieht in Screenfluence eine Möglichkeit für Marken, ihre Zielgruppen «auch ausserhalb des Feeds zu erreichen». (pd/cbe)