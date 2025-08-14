Arosa Tourismus: Pom-Bär markiert Präsenz in den Bündner Bergen

Publiziert am 14.08.2025

Im Rahmen der Destinationspartnerschaft wurde der Spielplatzbereich an der Grillstelle auf dem Eichhörnliweg neu gestaltet, wie Arosa Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt. Die Spiel- und Erlebnisstationen stehen unter dem Motto «Bär trifft Eichhörnli» und beinhalten einen Balancierpfad mit Bären- und Eichhörnlitatzen-Motiven, ein Memoryspiel sowie eine Höhle. Die Umsetzung übernahm die Zürcher Kreativagentur Aroma.

Engagement bei familienorientierten Veranstaltungen

Der Hersteller Intersnack stellt künftig Pom-Bär-Snacks in verschiedenen Bereichen der Destination zur Verfügung. Dazu gehören das Arosa Bärenland, die Gästeinformation im Sport- und Kongresszentrum sowie ein mobiler Leiterwagen, der durch die Region tourt. Das Unternehmen engagiert sich zudem bei familienorientierten Veranstaltungen wie den «Family Bike Vibes» oder dem «Bike Kingdom Hunt».

Die stellvertretende Tourismusdirektorin Marion Schmitz sieht in der Kooperation mit Intersnack eine Partnerschaft, «die unsere Werte rund um Natur, Familienfreundlichkeit und Genuss perfekt ergänzt». Vanessa Fasel, Produktmanagerin bei Intersnack, bezeichnet die Partnerschaft als Möglichkeit, die «Marke Pom-Bär auf authentische Weise zu präsentieren und dabei Familien in einer einzigartigen Berglandschaft zu begeistern.»

Intersnack mit Schweizer Sitz in Corminboeuf (FR) zählt zu den führenden Snack-Herstellern in Europa. Die Marke Pom-Bär produziert Kartoffelsnacks in Bärenform. (pd/nil)