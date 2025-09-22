Goldbach Neo: Portfolio ist neu auf der «City Map» sichtbar

Publiziert am 22.09.2025

Der Aussenwerbevermarkter Goldbach Neo hat seine Buchungseröffnung für 2026 mit einer strategischen Neuausrichtung verbunden. Das Unternehmen gliedert sein Inventar künftig in fünf klar definierte Segmente: Roadside, Retail, Airport, Mobility und Connect. Ziel der neuen Struktur sei es, zielgruppengerechtere Kommunikationslösungen entlang der Customer Journey anzubieten, schreibt der Werbevermarkter in einer Medienmitteilung.

Visualisierung durch illustrierte Stadtkarte

Die Neuerungen präsentiert Goldbach Neo in einer gemeinsam mit der Agentur Zimmermann Communications entwickelten «City Map». Die von Illustratorin Giulia Martinelli gestaltete Karte visualisiert die fünf neuen Segmente und zeigt eine Kartografie der neun wichtigsten Städte im Portfolio des Vermarkters.

Ein neu gewonnene Vertrag mit den Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) erweitert das Angebot um rund 170 Werbeflächen und stärkt die regionale Präsenz des Vermarkters.

In Lausanne setzt das Quartier Flon seine Modernisierung fort: Vier neue Screens mit insgesamt sechs Werbeflächen wurden installiert. Zudem verlängerte Goldbach Neo bestehende Verträge an strategischen Standorten – am Flughafen Genf bis 2026 und in Locarno bis 2030.

Die Buchungseröffnung ist am 6. Oktober 2025 und ab dann können alle Wunschflächen gebucht werden. (pd/nil)