Clear Channel Schweiz: Portfolio um Plakatstellen von Star Plakat erweitert

Per 1. Januar 2019 betreut Clear Channel die heutigen Werbekunden der Star Plakat AG und übernimmt die Infrastruktur sowie Logistik für die Bewirtschaftung der Flächen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. «Für uns ist diese vertiefte Zusammenarbeit ein richtiger Schritt und wir können uns damit intensiver um die Akquisition neuer Flächen und Standorte konzentrieren», wird Renato Schena, Geschäftsinhaber von Star Plakat, in der Mitteilung zitiert.

Das Angebot von Clear Channel wird um Werbeflächen erweitert, die sich vorwiegend an Tankstellen in der Region Zürich, Aargau und St. Gallen befinden. Die Flächen seien per sofort bei Clear Channel buchbar, schreibt das Unternehmen weiter. (pd/as)