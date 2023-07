APG|SGA: Positive Entwicklung in allen Segmenten

Die APG hat ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2023 gegenüber einer starken Vorjahresperiode steigern können. Es wurde eine positive Entwicklung in allen Segmenten verzeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Out of Home profitiere von den wieder grossen Pendlerströmen und der Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer.

Im ersten Halbjahr erzielte die APG-Gruppe einen Werbeertrag von insgesamt 148,8 Millionen Franken, das Umsatzwachstum beträgt damit 5,7 Prozent. Der Betriebsgewinn auf Ebit nahm laut Mitteilung um 1,4 Prozent auf 12,8 Millionen Franken ab. Dank einem besseren Finanzergebnis und einer tieferen Ertragssteuerbelastung resultierte für die ersten sechs Monate ein um 3,4 Prozent höherer Reingewinn von 10,5 Millionen Franken. (pd/cbe)