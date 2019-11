Nach Kritik wegen Sexismus: Post stoppt den Flyer von PostFinance

Der Satz «Ein Lächeln genügt, um mich anzumachen» bezieht sich eigentlich auf Valuu, eine App von Postfinance, mit der sich Finanzierungen für Wohneigentum vergleichen lassen. Die Formulierung kann auch anders verstanden werden. So jedenfalls interpretiert es die Gewerkschaft Syndicom. Sie fordert in einer Mitteilung vom Montagmorgen, dass die Werbung per sofort gestoppt werde.

Darin schreibt Syndicom: «Das Schalterpersonal der Post ist derzeit gezwungen, anzügliche Flyer zu verteilen.» Der kritisierte Spruch passe nicht in die heutige Zeit: «Solch ein sexistischer Werbesatz hat im 21. Jahrhundert nichts zu suchen und ist im Jahr des Frauenstreiks ein Hohn für all jene, welche gegen solche Strukturen ankämpfen.»

Besonders stossend sei, dass ausgerechnet das mehrheitlich weibliche Personal an den Schaltern gezwungen sei, die Flyer an die Kunden zu bringen. Bereits hätten sich Betroffene bei der Gewerkschaft gemeldet.

Post stoppt die Aktion umgehend

Nachdem verschiedene Medien über die Kritik von Syndicom berichtet hatten, reagierte die Post am Montagnachmittag. «Wir verurteilen jede Form von Sexismus. Das darf bei der Post keinen Platz haben. Bei der Beurteilung der Verteilaktion der Flyer hat man zu wenig berücksichtigt, wie es sich anfühlt, den Flyer zu verteilen. Wir verstehen, dass sich Mitarbeitende dabei unwohl fühlen», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Verteilaktion sei am Montag erst gestartet. «Als die Reaktionen von Mitarbeitenden eingegangen sind, haben wir die Verteilaktion umgehend gestoppt. Wir bedauern, dass wir die Situation falsch eingeschätzt haben». (eh)