Der Film wurde speziell für die Platzierung auf den In-Flight-Screens konzipiert und soll die Bekanntheit von Aeschbach Chocolatier, der offizieller Partner von Swiss ist, steigern, heisst es in einer Mitteilung. Neoviso setzte dabei auf eine visuelle Verbindung zwischen der handwerklichen Schokoladenproduktion und der Flughafenwelt durch symbolische Handzeichen. Der Film zeigt Genussmomente beim Verkosten der Pralinés als Sinnbild für hochwertige Erlebnisse über den Wolken.
Zusätzlich zum Imagefilm erstellte Neoviso passende Social-Media-Assets und eine Bildwelt für weitere Verwendungen. Die Social-Media-Inhalte greifen die im Film gezeigten Genussmomente auf und verbinden sie mit echten Mitarbeitenden von Aeschbach Chocolatier. Diese werden in den kommenden Wochen über die Social-Media-Kanäle des Schokoladenunternehmens veröffentlicht. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Neoviso: Nico Schmid (Account Management), Felix Meyer (Art Director), Marco Zanga (Director of Photography), Yannik Buholzer (1st AC/Fotograf), Lukas Kuonen (2nd AC), Sophie Rhyner (Post-Production Social Media Content), Robin Imboden (Senior Social Media Manager); verantwortlich bei Aeschbach Chocolatier: Sarah Zepf (Spezialistin Marketing & Projekte) & Ramona Odermatt (Leiterin Unternehmensentwicklung | HR | Marketing & Kommunikation Mitglied der Geschäftsleitung); weitere Verantwortliche: Lukas Schaller (Colorist), Maurizio Zulli (Sound Design), Judy Stettler (Hair & MakeUp).