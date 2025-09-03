Publiziert am 03.09.2025

Der Film wurde speziell für die Platzierung auf den In-Flight-Screens konzipiert und soll die Bekanntheit von Aeschbach Chocolatier, der offizieller Partner von Swiss ist, steigern, heisst es in einer Mitteilung. Neoviso setzte dabei auf eine visuelle Verbindung zwischen der handwerklichen Schokoladenproduktion und der Flughafenwelt durch symbolische Handzeichen. Der Film zeigt Genussmomente beim Verkosten der Pralinés als Sinnbild für hochwertige Erlebnisse über den Wolken.

Zusätzlich zum Imagefilm erstellte Neoviso passende Social-Media-Assets und eine Bildwelt für weitere Verwendungen. Die Social-Media-Inhalte greifen die im Film gezeigten Genussmomente auf und verbinden sie mit echten Mitarbeitenden von Aeschbach Chocolatier. Diese werden in den kommenden Wochen über die Social-Media-Kanäle des Schokoladenunternehmens veröffentlicht. (pd/spo)